Упростите выражение (1+tg^2a)*cos^2a-1
Алгебра
Упростите выражение (1+tg^2a)*cos^2a-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1+tg^2a)×cos^2a-1= 1/cos^2a × cos^2a-1= = cos^2a-1/cos^2a = cos^2a-(sin^2a+cos^2a)/cos^2a = = cos^2a-sin^2a-cos^2a / cos^2a =- sin^2a/cos^2a= -tg^2a
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Нужно начертить окружность по уравнению x^2+(y+2)^2=2 ( по идее точка по х будет равна 0 , а по у равна -2, но радиус я не могу понять какой , ибо ...
Другие предметы
Текст әтәч белән сандугач(на татарском) Помогите ответить на вопросы по тексту. 1)Мәсәл нәрсә турында? 2)Мәсәлнен эчтәлеген сойләгез 3)Санд...
Английский язык