Упростите выражение (1+tg^2a)*cos^2a-1

Алгебра
Упростите выражение (1+tg^2a)*cos^2a-1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1+tg^2a)×cos^2a-1= 1/cos^2a × cos^2a-1= = cos^2a-1/cos^2a = cos^2a-(sin^2a+cos^2a)/cos^2a = = cos^2a-sin^2a-cos^2a / cos^2a =- sin^2a/cos^2a= -tg^2a
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