Начертить прямоугольник со сторонами 5см и 2см. Найти периметр прямоугольника
Математика
Начертить прямоугольник со сторонами 5см и 2см. Найти периметр прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
правильный ответ это (5+2)×2
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