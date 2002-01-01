25x+9x=1394 34x=1394 x=41 30y-2y=532 28y=532 y=19 9a-a+14=94 8a=94-14 8a=80 a=10 m+6m-5=72 7m=72+5 7m=77 m=11 4x+3x=77 7x=77 x=11 19x-3x+5=133 16x=128 x=8
Математика
25x+9x=1394 34x=1394 x=41 30y-2y=532 28y=532 y=19 9a-a+14=94 8a=94-14 8a=80 a=10 m+6m-5=72 7m=72+5 7m=77 m=11 4x+3x=77 7x=77 x=11 19x-3x+5=133 16x=128 x=8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25x+9x=1394 34x=1394 x=41 все было правильно
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