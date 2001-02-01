2006-2005+2004-2003+2002-2001+...+2-1=
Математика
2006-2005+2004-2003+2002-2001+...+2-1=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2006-2005=1 2)1+2004=2005 3)2005-2003=2 4)2+2002=2004 5)2004-2001=2003 6)2003+2=2005 7)2005-1=2004 в пропуске 2003, в ответе 2004
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Английский язык
Математика
Пловец скорость которого в стоячей воде равна 50 метров минуту прямо 15 минут проти?? течения реки и 15 минут по течению реки Какое расстояние проп...
Русский язык
Окружающий мир