Род падеж число спряжение слова бушевать
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Род падеж число спряжение слова бушевать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Род у инфинитивов не определяется. Падежа у глаголов нет. Число у инфинитивов не определяется. Спряжение - I спряжение.
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