Выпишите грамматическую основу предложения после жаркого утомительной дороги было приятно войти в старенький домик тети Оли

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Выпишите грамматическую основу предложения после жаркого утомительной дороги было приятно войти в старенький домик тети Оли

Автор: Гость