Выпишите грамматическую основу предложения после жаркого утомительной дороги было приятно войти в старенький домик тети Оли
Русский язык
Выпишите грамматическую основу предложения после жаркого утомительной дороги было приятно войти в старенький домик тети Оли
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Гость:
Грамматическая основа войти
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