Выпишите грамматическую основу предложения после жаркого утомительной дороги было приятно войти в старенький домик тети Оли

Русский язык
Выпишите грамматическую основу предложения после жаркого утомительной дороги было приятно войти в старенький домик тети Оли
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамматическая основа войти
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите слово с чередующейся гласной в корне 1 площадка 2 боязнь 3 проскочить 4 обнищавший
Ответить
Математика
Решите пожалуйста срочно! 875 : 68
Ответить
Химия
Определите относительную атомную массу магния,углерода и фосфора
Ответить
Математика
Помогите решить:На пошив одной юбки идет в 2 раза меньше ткани, чем на пошив одних брюк. Во сколько раз больше ткани пойдет на пошив 17 брюк, чем н...
Ответить
Математика
Расстояние между двумя пристанями А и B на реке бревно проплывает за 30 часов , а катер проплывает по озеру такое же расстояние за 5 часов . За ско...
Ответить