Определите относительную атомную массу магния,углерода и фосфора
Химия
Определите относительную атомную массу магния,углерода и фосфора
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Гость:
Ar(Mg) = 24Ar(C) =12Ar(P) = 31
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