*Спишите, вставляя пропущенные буквы. Проверьте себя. Выделите в словах суффиксы. ??ж_нок, зайч_та, пуш_стый, карабл_к , овраж_к , библиотек_рь, круч_к , мяч_к, биле_т. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!
Русский язык
*Спишите, вставляя пропущенные буквы. Проверьте себя. Выделите в словах суффиксы. ??ж_нок, зайч_та, пуш_стый, карабл_к , овраж_к , библиотек_рь, круч_к , мяч_к, биле_т. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
еж+ОНОК, зайч+АТ+а, пуш+ИСТ+ый, карабл+ИК, овражЕК , библи+о+тек+Арь, кручОК,мячИК, билетИК
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