*Спишите, вставляя пропущенные буквы. Проверьте себя. Выделите в словах суффиксы. ??ж_нок, зайч_та, пуш_стый, карабл_к , овраж_к , библиотек_рь, круч_к , мяч_к, биле_т. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!

Русский язык

*Спишите, вставляя пропущенные буквы. Проверьте себя. Выделите в словах суффиксы. ??ж_нок, зайч_та, пуш_стый, карабл_к , овраж_к , библиотек_рь, круч_к , мяч_к, биле_т. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!

Автор: Гость