Загадка. Парень с девушкой гуляли по лесу. Они увидели овраг. Она сказала ему: "Пры??нешь ради меня?", он что-то сказал ей на ухо, поцеловал и они ушли. Это глагол из 8-ми букв, с приставкой под и окончанием - и

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Загадка. Парень с девушкой гуляли по лесу. Они увидели овраг. Она сказала ему: "Пры??нешь ради меня?", он что-то сказал ей на ухо, поцеловал и они ушли. Это глагол из 8-ми букв, с приставкой под и окончанием - и

Автор: Гость