Загадка. Парень с девушкой гуляли по лесу. Они увидели овраг. Она сказала ему: "Пры??нешь ради меня?", он что-то сказал ей на ухо, поцеловал и они ушли. Это глагол из 8-ми букв, с приставкой под и окончанием - и
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Загадка. Парень с девушкой гуляли по лесу. Они увидели овраг. Она сказала ему: "Пры??нешь ради меня?", он что-то сказал ей на ухо, поцеловал и они ушли. Это глагол из 8-ми букв, с приставкой под и окончанием - и
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это не дословно, но смысл такой же: - А ты любишь? - Да! - Тогда толкни меня!
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