Пловец скорость которого в стоячей воде равна 50 метров минуту прямо 15 минут проти?? течения реки и 15 минут по течению реки Какое расстояние проплыл пловец если скорость течения реки 10 метров минут?

Математика
Пловец скорость которого в стоячей воде равна 50 метров минуту прямо 15 минут проти?? течения реки и 15 минут по течению реки Какое расстояние проплыл пловец если скорость течения реки 10 метров минут?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость пловца по течению составила 50+10=60 м/мин скорость против течения 50-10=40 м/мин расстояние по теч. 60*15= 900 метров расст против теч 40*15=600 м общее расстояние 900+600=1500 м, или 1,5 км
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