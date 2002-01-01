ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. 1.Решите уравнение 9,7 − 14 + (−0,37y) = −12 + 9,7 − 1,37y 2. Одновременно ??т двух пристаней навстречу друг другу отошли две моторные лодки с одинаковыми скоростями. Через 2 ч они встретились. Лодка, котор...
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. 1.Решите уравнение 9,7 − 14 + (−0,37y) = −12 + 9,7 − 1,37y 2. Одновременно ??т двух пристаней навстречу друг другу отошли две моторные лодки с одинаковыми скоростями. Через 2 ч они встретились. Лодка, которая плыла по течению, прошла на 7,2 км больше, чем другая лодка. Вычисли скорость течения реки. 3.Дан упорядоченный ряд чисел: 7; 8; 11; 14; 17. Найди среднее арифметическое и медиану.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. -14+0.37y=-12-1.37y 0.37y+1.37y=-12+14 1.74y=2 2:174 ___ 100 y=100 ----- 87
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