265,266(четные)Заранее спасибочки
Алгебра
265,266(четные)Заранее спасибочки
Ответ(ы):
Гость:
Находишься общий соединитель к каждой дроби. потом если получается формулы сокращенного умножения то применяет и должен получится единый отвеь
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