Вычисли наиболее удобным способом : а) 1,2 +14,3 -8,8- 14,3 +1,02 б) 21*( -2 /5)*4 в) 12 3/7 :( 1 8/15 + 0,25 - 3 1/30

Математика

Вычисли наиболее удобным способом : а) 1,2 +14,3 -8,8- 14,3 +1,02 б) 21*( -2 /5)*4 в) 12 3/7 :( 1 8/15 + 0,25 - 3 1/30

Автор: Гость