Вычисли наиболее удобным способом : а) 1,2 +14,3 -8,8- 14,3 +1,02 б) 21*( -2 /5)*4 в) 12 3/7 :( 1 8/15 + 0,25 - 3 1/30

Математика
Вычисли наиболее удобным способом : а) 1,2 +14,3 -8,8- 14,3 +1,02 б) 21*( -2 /5)*4 в) 12 3/7 :( 1 8/15 + 0,25 - 3 1/30
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)1,2+14,3- 8,8 - 14,3+1,02=1,01-7,6= 8,61
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