Треугольник abc - равнобедренный прямоугольный треугольник (угол c = 90 градусов). Середины сторон AB, BC и CA обозначены соответственно точками D,E,F. Проведенны отрезки DC, DE, DF: найдите углы образовавшихся треугольников

Геометрия
Треугольник abc - равнобедренный прямоугольный треугольник (угол c = 90 градусов). Середины сторон AB, BC и CA обозначены соответственно точками D,E,F. Проведенны отрезки DC, DE, DF: найдите углы образовавшихся треугольников
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Они все прямоугольные
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