В основании пирамиды треугольник со сторонами 13, 14, 15 см . найдите высоту пирамиды ??сли высоты боковых граней равны 14 см
Геометрия
В основании пирамиды треугольник со сторонами 13, 14, 15 см . найдите высоту пирамиды ??сли высоты боковых граней равны 14 см
Ответ(ы):
Гость:
Решение Найдём полупериметр треугольника-основания пирамиды р = (13+14+15)/2 = 21, теперь можно найти радиус вписанной окружности по фомуле r =√((p-a)(p-b)(p-c)/p) r = √((21-13)(21-14)(21-15)/21) = √(8*7*6/21) = 4, а теперь по теореме Пифагора найдём высоту пирамиды Н = √(14^2 – 4^2) = 6√5
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