Помогите пожалуйста из каких отделов состоит тело лягушки? есть ли шея? чем покрыто тело?

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Тело лягушки состоит из головы, туловища и двух пар конечностей – передних и задних.Лягушка: А – внешний вид самца лягушки: 1 – ротовая щель; 2 – ноздри; 3 – глаза; 4 – барабанная перепонка; 5 – резонатор; Б – внутреннее строение самки травяной лягушки: 1 – сердце; 2 – легкое; 3 – печень; 4 – желчный пузырь; 5 – желудок; 6 – поджелудочная железа; 7 – двенадцатиперстная кишка; 8 – тонкая кишка; 9 – прямая кишка; 10 – селезенка; 11 – клоака (вскрыта); 12 – мочевой пузырь; 13 – отверстие мочевого пузыря; 14 – почка; 75 – мочеточник; 16 – парные отверстия мочеточников в клоаке; 17 – правый яичник; 18 – жировое тело; 19 – правый яйцевод; 20 – левый яйцевод; 21 – маточный отдел яйцевода; 22 – отверстие яйцевода в клоаке; 23 – спинная аорта Тело лягушки состоит из головы, туловища и двух пар конечностей – передних и задних. Голова без резкой границы переходит в туловище – шейный отдел почти не выражен (примитивный признак, унаследованный от рыб). Хвостовой отдел отсутствует (один из признаков специализации отряда Бесхвостые). Всё тело лягушки покрыто мягкой слизистой кожей, весьма богатой железами; в отличие от рыб, у земноводных кожные железы являются многоклеточными и большей частью имеют мешковидную форму (одноклеточные железы в коже имеются только у личинок земноводных, что напоминает рыб). Голова во фронтальном сечении имеет форму клина. По бокам её расположены глаза, снабжённые веками. Позади глаз, как раз над углом ротовой щели, заметен (с каждой стороны) округлый участок кожи, натянутый на костное кольцо – это барабанная перепонка, в центр которой изнутри упирается единственная слуховая косточка (гомолог hyomandibulare рыб). Барабанная перепонка ограничивает снаружи полость среднего уха, наличие которого является признаком прогресса и усложнения слухового аппарата по сравнению с тем, что имеется у рыб. Ближе к концу головы сверху расположена пара наружных ноздрей. Передний край головы ограничен очень широкой ротовой щелью; благодаря тому, что место сочленения нижней челюсти с черепом отодвинуто далеко назад, она по длине равна черепу.