Сказка о волке и лисе ( ловись рыбка большая и маленькая) . 1 предложение повествовательное, 1 вопросительное, 1 восклицательное. Написать три предложения.
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Сказка о волке и лисе ( ловись рыбка большая и маленькая) . 1 предложение повествовательное, 1 вопросительное, 1 восклицательное. Написать три предложения.
Ответ(ы):
Гость:
Как-то зимой наловил дед рыбы целый воз и поехал домой. Что ты, кума, всё говоришь? Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!
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