Сказка о волке и лисе ( ловись рыбка большая и маленькая) . 1 предложение повествовательное, 1 вопросительное, 1 восклицательное. Написать три предложения.

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Сказка о волке и лисе ( ловись рыбка большая и маленькая) . 1 предложение повествовательное, 1 вопросительное, 1 восклицательное. Написать три предложения.

Автор: Гость