Ребят, спасите! Нужно сделать доклад на тему акварели. Нам сказали перечислить от 5 до 15 картин известных художников, которых давно нет в живых и картины должны быть написаны только акварелью и ничем больше. Написать только на...

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Ребят, спасите! Нужно сделать доклад на тему акварели. Нам сказали перечислить от 5 до 15 картин известных художников, которых давно нет в живых и картины должны быть написаны только акварелью и ничем больше. Написать только названия картин и кем написана

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