Ребят, спасите! Нужно сделать доклад на тему акварели. Нам сказали перечислить от 5 до 15 картин известных художников, которых давно нет в живых и картины должны быть написаны только акварелью и ничем больше. Написать только на...
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Ребят, спасите! Нужно сделать доклад на тему акварели. Нам сказали перечислить от 5 до 15 картин известных художников, которых давно нет в живых и картины должны быть написаны только акварелью и ничем больше. Написать только названия картин и кем написана
Ответ(ы):
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ЗАРУБИН Виктор - Украинская усадьбаРафаэль «Сикстинская мадонна» 1512 Хранится в Галерее старых мастеров в Дрездене.Рембрандт «Ночной дозор» 1642Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» 1495–1498 Находится в монастыре Санта-Мария Делле Грацие в Милане.Виктор Васнецов «Аленушка» 1881 Хранится в Государственной Третьяковской галерее.Винсент ван Гог «Звёздная ночь» 1889Карл Брюллов «Последний день Помпеи» 1830-1833 Хранится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге. Иван Шишкин, Константин Савицкий «Утро в сосновом лесу» 1889Хранится в Третьяковской галерее в МосквеСандро Боттичелли «Рождение Венеры» 1486Джузеппе Арчимбольдо «Портрет императора Рудольфа II в образе Вертумна» 1590БОГДАНОВ-БЕЛЬСКИЙ Николай - Новая сказка ЕГОРНОВ Сергей ГОРБАТОВ Константин - Городской пейзаж ДУБОВСКОЙ Николай - Сумерки ИВАНОВ Сергей - На сторожевой московской границе
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