(52^2+22^2/2-52*22)*1/44^2-6^2
Алгебра
(52^2+22^2/2-52*22)*1/44^2-6^2
Ответ(ы):
Гость:
(52²+22²/2-52x22)x1/(44+6)(44-6)= =1594-1144)x1/1900=450/1900=45/190=9/38
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