Сочинение на тему книга моей жизни

Гость: Гость:

Когда мы с друзьями ходили в библиотеку я увидел(а) КНИГУ МОЕЙ ЖИЗНИ!! Она была очень интересной,красивой и я захотел(а) её почитать. Мы сидели в библиотеке . Когда библиотеку закрывали мне захотелось её взять к себе домой почитать. Мне её записали и вот я пришёл(ла) домой. Да я даже отказался кушать для того чтобы её дочитать!! Мне так было ужасно интересно !! Мама ужасно удивилась почему я отказался(ась) от еды! И спросила почему ты сегодня такой серьёзный?! И я ответил: потому что я нашел КНИГУ МОЕЙ ЖИЗНИ!!!