Помогите пожалуйста причины распада древнего Китая!
История
Помогите пожалуйста причины распада древнего Китая!
Ответ(ы):
Гость:
Внутри государственные войны, а также частые набеги со стороны гуннов
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