Землю копают лопатой. одежду ... щеткой. Хлеб .... ножом. Дрова ... пилой. Платье .... иголкой. Рисунок ... красками. Письмо ... ручкой. Лицо ... полотенцем. Волосы ... расческой. Помогите пожалуйста, дополните предложения ну...
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Землю копают лопатой. одежду ... щеткой. Хлеб .... ножом. Дрова ... пилой. Платье .... иголкой. Рисунок ... красками. Письмо ... ручкой. Лицо ... полотенцем. Волосы ... расческой. Помогите пожалуйста, дополните предложения нужными по смыслу глаголами.
Ответ(ы):
Гость:
землю копают лопатой. одежду мыют щеткой. Хлеб режут ножом. Дрова рубают пилой. Платье шют иголкой. Рисунок рисуют красками. Письмо пишут ручкой. Лицо моют мылом
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