Числитель обыкновенной дроби меньше знаменателя на единицу если числитель у дроби прибавить 7,а к знаменатилю прибавить 3,то дробь увеоичится на ½. найдите дробь ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО

Математика

Числитель обыкновенной дроби меньше знаменателя на единицу если числитель у дроби прибавить 7,а к знаменатилю прибавить 3,то дробь увеоичится на ½. найдите дробь ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО

Автор: Гость