Числитель обыкновенной дроби меньше знаменателя на единицу если числитель у дроби прибавить 7,а к знаменатилю прибавить 3,то дробь увеоичится на ½. найдите дробь ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО
Математика
Числитель обыкновенной дроби меньше знаменателя на единицу если числитель у дроби прибавить 7,а к знаменатилю прибавить 3,то дробь увеоичится на ½. найдите дробь ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО
Ответ(ы):
Гость:
Х-числитель дроби, (Х+1)-знаменатель. (Х+7)/(Х+4)=Х/(Х+1)+1/2; /ОДЗ: Х не равен -1 и -4 Х^2+3Х-10=0; Х1=2; Х2=-5 (данный корень не является решением) 2+1=3 Ответ: дробь 2/3.
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