Как осуществлялись репрессии?
История
Как осуществлялись репрессии?
Ответ(ы):
Гость:
Репре́ссии ( лат. repressio — подавление, угнетение ) — наказание, карательная мера, применяемая государственными органами с целью защиты и сохранения существующего строя. Любые репрессии являются проявлением политического насилия. Наказывали
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