Как осуществлялись репрессии?

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Как осуществлялись репрессии?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Репре́ссии ( лат.  repressio — подавление, угнетение ) —  наказание,  карательная мера,  применяемая государственными органами с целью защиты и сохранения существующего строя.  Любые репрессии  являются проявлением политического насилия. Наказывали 
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