Определите род Каждую из трех выделенных прилагательных о порядке их следования ?? приложениии: солнечного, лесного , золотой.

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Определите род Каждую из трех выделенных прилагательных о порядке их следования ?? приложениии: солнечного, лесного , золотой.

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