I think that (the) first telescope was invented. Нужно или нет the
Английский язык
I think that (the) first telescope was invented. Нужно или нет the
Ответ(ы):
Гость:
I think that first telescope was invented без the
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