Запиши данные глаголы в неопределенной форме. Отвечу, отвечаю; подбирали, подобра??и; очищают, очистят; приближаем, приблизим.

Русский язык
Запиши данные глаголы в неопределенной форме. Отвечу, отвечаю; подбирали, подобра??и; очищают, очистят; приближаем, приблизим.
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Ответить, отвечать, подбирать, подобрать, очищать, очистить, приближать, приблизить. 
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