Запиши данные глаголы в неопределенной форме. Отвечу, отвечаю; подбирали, подобра??и; очищают, очистят; приближаем, приблизим.
Русский язык
Запиши данные глаголы в неопределенной форме. Отвечу, отвечаю; подбирали, подобра??и; очищают, очистят; приближаем, приблизим.
Ответ(ы):
Гость:
Ответить, отвечать, подбирать, подобрать, очищать, очистить, приближать, приблизить.
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