268 девушками из 172 стран мира уже присланы заявки на участие в международном конку??се "Мисс Изящество"

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268 девушками из 172 стран мира уже присланы заявки на участие в международном конку??се "Мисс Изящество"
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Гость:
Что надо зделать пиши задачу вопроса,пожалуйста.
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