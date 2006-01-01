Первое блюдо - овощной суп, а из чего можно приготовить второе блюдо: из рыбы,из, мяса, из птицы, из морепродуктов или из чего хочешь?(технология 6 класс)

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Запеченный картофель по-турецки. Очень вкусный, ароматный и нежный картофель получается по этому рецепту. Сверху получается корочка, а внутри нежная картошечка. И аромааааааат .....ммммммм....... Вам потребуется: 1-1,2 кг картофеля 1 ч.л. тимьяна (kekik по-турецки) 1 ч.л. сумака ( или барбариса) 1 ч.л. пулбибера, турецкого перца (если нет, то используйте красный молотый перец, но половину ч.л.) 4-5 зубчика чеснока Кофейная чашка растительного масла (гр.40) Небольшой кусочек сливочного масла (!2!) Соль Как готовить: 1. Картофель очистить и нарезать дольками. Закипятить воду, добавить соль и выложить нарезанный картофель в кипящую воду. Дать закипеть (огонь большой) и поварить картофель ровно 2 минуты. 2. Картофель выложить на друшлаг и промыть в холодной воде. 3. В посуде смешать сливочное масло (растопить), растительное масло, добавить все специи, соль, чеснок. 4. Картошку переложить в миску, вылить масло со специями. Потрясти, чтобы каждый кусочек картофеля был в специях (уже от аромата просыпался аппетит, а мы еще не запекали!) 5. Выложить на противень, застеленный бумагой. Распределить по всей поверхности и выпекать при 200 С минут 30 или до зарумянивания. Готовый картофель подавать как гарнир или как самостоятельное блюдо с салатом. Я подавала с запеченной курицей Приятного аппетита!