Что можно написать в сочинение "Моя будущая семья"? (Я не прошу писать)

Гость: Гость:

Напиши, что ты будешь делать для своей будущей семьи, кто будет в неё входить. Напиши про уважение(очень важно!)и заботу. А там и можно написать, что семья - это самое важное в жизни человека, что это и кропотливый труд, что несмотря на все невзгоды семья должна .лялялялятомупадобное...