Что можно написать в сочинение "Моя будущая семья"? (Я не прошу писать)

Обществознание
Что можно написать в сочинение "Моя будущая семья"? (Я не прошу писать)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши, что ты будешь делать для своей будущей семьи, кто будет в неё входить. Напиши про уважение(очень важно!)и заботу. А там и можно написать, что семья - это самое важное в жизни человека, что это и кропотливый труд, что несмотря на все невзгоды семья должна .лялялялятомупадобное...
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