Сравните пушкина , крыловым и Жуковского

Литература
Сравните пушкина , крыловым и Жуковского
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По диаграмме венна если то там в середине будет писатели,русские, у Пушкина и Лермонтова будет знаменитые писатели а дальше сам :(
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