1.вычислите наиболее удобным способом: а)-52,83+76,05-29,17+12,95 б)45,27-1,8-(-3,69)-45,27-73,69
Математика
1.вычислите наиболее удобным способом: а)-52,83+76,05-29,17+12,95 б)45,27-1,8-(-3,69)-45,27-73,69
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-52,83+76,05-29,17+12,95=(76,05+12,95) + (-52,83-29,17) = 89 - 82 = 7 45,27-1,8-(-3,69)-45,27-73,69=(45,27-45,27) - 1,8 +(-73,69+3,69)=0-1,8-70=(-71,8)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
СРОЧНО!!!!!! Составьте текст из 6 предложений на тему:"Экологические проблемы и их решения" 1-2 предложение:описание проблемы 3-4 предложение...
Информатика
Русский язык
Составте и запишите текст-описание из 5-6 предложений. Используйте в нем для связи ??редложений и частей текста некоторые из следующих наречий:везд...