Ребят напишите пожалуйста сочинение на тему: Почему Дубровский стал разбойником?

Гость: Гость:

Смерть отца , завладение домом Троекуровым стало для Дубровского ударом . Он находился в своем доме , видел портрет матери , видел переписку родителей , он не сдержался и поджег дом . Это был его первый разбойничьий поступок . Дальше он продолжил это дедать . Он так же начал грабить , т. К. В этих людях он видел Троекурова . Другой причиной стало , что мужчине не на , что было жить , еще он не надеялся на защиту государства .