Написати твір-опис моя ідеальна школа 12 речень
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Написати твір-опис моя ідеальна школа 12 речень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школа для мене це - святиня. Там вчителі дають нам знання, які ми в майбутньому передамо своїм дітям. Для мене кожен день школи - це неповторні години. Але деякі люди вважають, що без школи можна жити і це неправильно. Адже всі шкільні знання ми використовуєму в житті. Школа - формує в нас характер, вчить правильно відноситися до людей. Наші вичтеля люблять нас і навчають доброму слову. Пройдуть роки, ми закінчимо школи, але в нашій пам'яті залишаться ті добрі слова, які нам казали вчителі. Я впевнено можу сказати що в майбутньому, ми виправдаємо їхні сподівання.
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