Решите пожалуйста уравнение 2 2/3(две третих) : 2,4 = 1 7/9(семь девятых) : (х+0,6)
Математика
Решите пожалуйста уравнение 2 2/3(две третих) : 2,4 = 1 7/9(семь девятых) : (х+0,6)
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