Перечислите космические тела, входящие в состав солнечной системы?
География
Перечислите космические тела, входящие в состав солнечной системы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кометы , астероиды, планеты,звезды,метеориты (((вроде))
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