Вычисли площадь двумя способами.высота равна 4см и 5см, а длина равна 9см и 12см
Математика
Вычисли площадь двумя способами.высота равна 4см и 5см, а длина равна 9см и 12см
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4×9 9×4 12×5 5×12 12×4 4×12 5×9 9×5
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