Периметр равнобедренного треугольника равен 14 см. Боковая сторона треугольника на 2 см меньше основания. Найдите стороны треугольника.
Геометрия
Периметр равнобедренного треугольника равен 14 см. Боковая сторона треугольника на 2 см меньше основания. Найдите стороны треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим что дан треугольник АBC. BC-основание, AB, AC- боковые стороны. AB,AC-x-2, BC-x. P=14см. Получается уровнение x+x-2+x-2=14 3x=18 x=18/3 x=6 Ответ AB=4 AC=4 BC-6
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