Функции ядра,ядрышка и вакуоль
Биология
Функции ядра,ядрышка и вакуоль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основной функцией ядрышка является синтез рибосом. В геноме клетки имеются специальные участки, так называемые ядрышковые организаторы, содержащие гены рибосомной РНК
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