Виберіть гази, які важчі за повітря: а) SiH4; б) H2 ; в) N2 ; г) CO2 ; д) CO ; е) NH3; є) SO2; ж) N2O3; з) CH4. 5. Вкажіть речовини, з якими буде реагувати хлоридна кислота: а) Al2O3; б) SiO2 ; в) K2CO3 ; г) AgNO3 ; д) CuO ...

Химия

Виберіть гази, які важчі за повітря: а) SiH4; б) H2 ; в) N2 ; г) CO2 ; д) CO ; е) NH3; є) SO2; ж) N2O3; з) CH4. 5. Вкажіть речовини, з якими буде реагувати хлоридна кислота: а) Al2O3; б) SiO2 ; в) K2CO3 ; г) AgNO3 ; д) CuO ; е) CO2; є) Hg; ж) Zn; з) KOH.

Автор: Гость