Виберіть гази, які важчі за повітря: а) SiH4; б) H2 ; в) N2 ; г) CO2 ; д) CO ; е) NH3; є) SO2; ж) N2O3; з) CH4. 5. Вкажіть речовини, з якими буде реагувати хлоридна кислота: а) Al2O3; б) SiO2 ; в) K2CO3 ; г) AgNO3 ; д) CuO ...
Химия
Виберіть гази, які важчі за повітря: а) SiH4; б) H2 ; в) N2 ; г) CO2 ; д) CO ; е) NH3; є) SO2; ж) N2O3; з) CH4. 5. Вкажіть речовини, з якими буде реагувати хлоридна кислота: а) Al2O3; б) SiO2 ; в) K2CO3 ; г) AgNO3 ; д) CuO ; е) CO2; є) Hg; ж) Zn; з) KOH.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Важчі за повітря: SiH4, CO2, SO2, N2O3(їх молярна маса більша за 29г/моль) реагує з: Al2O3, K2CO3, AgNO3, CuO, Hg, Zn, KOH(не впевнена що це всі, проте хлороводень реагує з металами, оксидами металів, основами та солями)
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