СРОЧНО!!!!!! Составьте текст из 6 предложений на тему:"Экологические проблемы и их решения" 1-2 предложение:описание проблемы 3-4 предложение:ваше отношение 5-6 предложение:пути(методы)решения проблемы

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Россия является одной из наиболее загрязненных в экологическом плане стран в мире. Этому способствуют в первую очередь техногенные факторы, такие как вырубка лесов, загрязнение водоемов, почвы и атмосферы отходами заводского производства. Это беда не только отдельных стран, но и всей планеты в целом. В интересах нашей страны сохранять и оздоравливать окружающую нас среду. В настоящее время значительно ослаблен государственный надзор за её использованием. Безусловно, принимаются соответствующие законы и концептуальные документы, но зачастую мы видим, что на местах, в регионах, они работают недостаточно эффективно. Но несмотря на это, сдвиги всё-таки имеются. Проводятся комплексные мероприятия, направленные на стабилизацию и смягчение экологической обстановки в промышленных регионах Сибири и Урала, в которых зачастую используются инновационные технологии. это конечно не ,6 предложений,но все же!)