Выполните умножение 1)a/a-3b на (3/a-1/b) 2)5/a-7b на ( 7/a-5/bO) 3)(u/v+4v/u-4) на 4v/v-6u 4)4u/v+9v/u+12) на 4v/v-6u
Алгебра
Выполните умножение 1)a/a-3b на (3/a-1/b) 2)5/a-7b на ( 7/a-5/bO) 3)(u/v+4v/u-4) на 4v/v-6u 4)4u/v+9v/u+12) на 4v/v-6u
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A^3+ba^2)/(a-b)*(a^2-b^2)/(a^2+2ab+b^2)*(1/a+1/b)=(a^3+ba^2)/(a-b)*(a-b)/(b+a)*(b+a)/(ab)= (a^3+ba^2)/(a-b)*(a-b)/(a*b)=(a*b+a^2)/b
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