Выполните умножение 1)a/a-3b на (3/a-1/b) 2)5/a-7b на ( 7/a-5/bO) 3)(u/v+4v/u-4) на 4v/v-6u 4)4u/v+9v/u+12) на 4v/v-6u

Алгебра

Выполните умножение 1)a/a-3b на (3/a-1/b) 2)5/a-7b на ( 7/a-5/bO) 3)(u/v+4v/u-4) на 4v/v-6u 4)4u/v+9v/u+12) на 4v/v-6u

Автор: Гость