Переведите следующие предложения, обращая внимания на перевод модальных глаголо?? и глаголов to have и to be в модальном значении. 1. The solution should strike a balance between providing the lowest cost with most benefits wh...
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Переведите следующие предложения, обращая внимания на перевод модальных глаголо?? и глаголов to have и to be в модальном значении. 1. The solution should strike a balance between providing the lowest cost with most benefits white meeting of the business. 2. Vendor's solutions can also solve more than just the basic problem. 3. When a program uses or modifies record stored in a file, it often has to sort and re-sort the records in various ways. 4. An index must have, and may have other attributes. 5. Ships could communicate at long distances only by means of radio.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Решение должно установить равновесие между предоставлением самой низкой цене с большинством выгод белая встреча бизнеса. 2. Решения продавца могут также решить больше, чем просто основная проблема. 3. Когда программа использует или изменяет отчет, сохраненный в файле, это часто должно сортировать и обращаться отчеты различными способами. 4. Индекс должен иметь и может иметь другие признаки. 5. Суда могли общаться на больших расстояниях только посредством радио.
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