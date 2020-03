Переведите следующие предложения, обращая внимания на перевод модальных глаголо?? и глаголов to have и to be в модальном значении. 1. The solution should strike a balance between providing the lowest cost with most benefits wh...

Английский язык

Переведите следующие предложения, обращая внимания на перевод модальных глаголо?? и глаголов to have и to be в модальном значении. 1. The solution should strike a balance between providing the lowest cost with most benefits white meeting of the business. 2. Vendor's solutions can also solve more than just the basic problem. 3. When a program uses or modifies record stored in a file, it often has to sort and re-sort the records in various ways. 4. An index must have, and may have other attributes. 5. Ships could communicate at long distances only by means of radio.

