Переведите следующие предложения, обращая внимания на перевод модальных глаголо?? и глаголов to have и to be в модальном значении. 1. The solution should strike a balance between providing the lowest cost with most benefits wh...

Английский язык
Переведите следующие предложения, обращая внимания на перевод модальных глаголо?? и глаголов to have и to be в модальном значении. 1. The solution should strike a balance between providing the lowest cost with most benefits white meeting of the business. 2. Vendor's solutions can also solve more than just the basic problem. 3. When a program uses or modifies record stored in a file, it often has to sort and re-sort the records in various ways. 4. An index must have, and may have other attributes. 5. Ships could communicate at long distances only by means of radio.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Решение должно установить равновесие между предоставлением самой низкой цене с большинством выгод белая встреча бизнеса. 2. Решения продавца могут также решить больше, чем просто основная проблема. 3. Когда программа использует или изменяет отчет, сохраненный в файле, это часто должно сортировать и обращаться отчеты различными способами. 4. Индекс должен иметь и может иметь другие признаки. 5. Суда могли общаться на больших расстояниях только посредством радио.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1.вычислите наиболее удобным способом: а)-52,83+76,05-29,17+12,95 б)45,27-1,8-(-3,69)-45,27-73,69
Ответить
Другие предметы
СРОЧНО!!!!!! Составьте текст из 6 предложений на тему:"Экологические проблемы и их решения" 1-2 предложение:описание проблемы 3-4 предложение...
Ответить
Информатика
Решить в паскаль Написать программу z=min{x,y}+max(xy,x+y) и если можно блок схему
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста рассмотрите и зарисуйте строение зародыша фасоли и пшеницы
Ответить
Русский язык
Составте и запишите текст-описание из 5-6 предложений. Используйте в нем для связи ??редложений и частей текста некоторые из следующих наречий:везд...
Ответить