С сейсмичностью и подводным вулканизмом тесно связана опасность возникновения огромных морских волн — цунами, под угрозой которых находятся территории прибрежных городов и других населённых пунк...
География
С сейсмичностью и подводным вулканизмом тесно связана опасность возникновения огромных морских волн — цунами, под угрозой которых находятся территории прибрежных городов и других населённых пунктов. В какой из перечисленных стран необходима работа специальных служб по предупреждению населения о цунами? 1) Швеция 2) Испания 3) Япония 4) Алжир
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)Япония (рядом находится Тихоокеанском сейсмическое кольцо )
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