С сей­смич­но­стью и под­вод­ным вул­ка­низ­мом тесно свя­за­на опас­ность воз­ник­но­ве­ния огром­ных мор­ских волн — цу­на­ми, под угро­зой ко­то­рых на­хо­дят­ся тер­ри­то­рии при­бреж­ных го­ро­дов и дру­гих населённых пунк...

География
С сей­смич­но­стью и под­вод­ным вул­ка­низ­мом тесно свя­за­на опас­ность воз­ник­но­ве­ния огром­ных мор­ских волн — цу­на­ми, под угро­зой ко­то­рых на­хо­дят­ся тер­ри­то­рии при­бреж­ных го­ро­дов и дру­гих населённых пунк­тов. В какой из пе­ре­чис­лен­ных стран не­об­хо­ди­ма ра­бо­та спе­ци­аль­ных служб по пре­ду­пре­жде­нию на­се­ле­ния о цу­на­ми? 1) Шве­ция 2) Ис­па­ния 3) Япо­ния 4) Алжир
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)Япония (рядом находится Тихоокеанском сейсмическое кольцо )
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