Напишите письмо другу. Заранее спасибо

Гость: Гость:

Здравствуй, дорогой друг! Как у тебя дела? Как учеба? У меня все хорошо, в прошлые выходные мы с родителями были в аквапарке. Ты же знаешь, что в нашем маленьком городке своего аквапарка нет. Мы ездили в соседний город к родственникам в гости, и я впервые побывал в аквапарке. Мне там очень понравилось. В аквапарке много разных бассейнов, аттракционов. Для детей отдельные бассейны есть. Там много игрушек и разных горок. Я тоже спускался несколько раз по такой горке вместе с водой. Мне очень понравилось! Сначала было страшно, но потом родители не могли вытащить меня из воды – так мне там нравилось! В аквапарке я познакомился с двумя ребятами, они оказались из нашего города, мы обменялись телефонами и на днях идем гулять в парк. В аквапарке есть не только бассейны. Там и пиццерии, и кафе. Такую вкусную пиццу я нигде еще не ел. В аквапарке мне больше всего понравились аттракционы. То, что в них присутствует вода – очень интересно. Хочу отметить, что вода не холодная, а очень приятная и самое главное чистая. Время в аквапарке летит незаметно, и мне, если честно, совсем не хотелось уходить. Родители обещали мне, что через месяц мы снова туда поедем. Приезжай и ты! Вот так я провел свои прошедшие выходные. Жду от тебя письмо с рассказом о том, как ты побывал в лагере. Пока!