√√27-√2×√√27+√2 решите пожалуйста
Алгебра
√√27-√2×√√27+√2 решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(V(V(27)) - V2). ( V(V(27)) +V2)= (V(V(27)))ˇ2- (V2)ˇ2=V(27)-2= =V(9.3)-2=3.V3-2 (A-B)(A+B)= Aˇ2-Bˇ2
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