Рома тренировался в вычислениях и выписал все трёхзначные числа, цифры которых ??дут в возрастающем порядке. Он вычел из самого большого из этих чисел самое маленькое. Какой результат у него получился?

Математика
Рома тренировался в вычислениях и выписал все трёхзначные числа, цифры которых ??дут в возрастающем порядке. Он вычел из самого большого из этих чисел самое маленькое. Какой результат у него получился?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
999-100=899 вот так                            
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