Рома тренировался в вычислениях и выписал все трёхзначные числа, цифры которых ??дут в возрастающем порядке. Он вычел из самого большого из этих чисел самое маленькое. Какой результат у него получился?

Математика

Рома тренировался в вычислениях и выписал все трёхзначные числа, цифры которых ??дут в возрастающем порядке. Он вычел из самого большого из этих чисел самое маленькое. Какой результат у него получился?

Автор: Гость