Укажи орган чувств рыб , который воспринимает направление и силу потока воды.

Биология
Укажи орган чувств рыб , который воспринимает направление и силу потока воды.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Боковая линия".......
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