Как ведет себя Пилат в начале встречи с Иешуа

Литература
Как ведет себя Пилат в начале встречи с Иешуа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У него очень болит голова. Поэтому Пилат раздражен и хочет лишь одного - быстрее закончить кажущееся ему простым дело Иешуа и наказать его по заслугам
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