Объём большой ванны 600 л Объём маленькой ванны 480 л На сколько % объём большой ванны больше объёма маленькой Всё,просто изи!Надо было всего 3 действия сделать и мозги включить.Удивлён что никто не взялся,такая лёгкая задача

Математика

Объём большой ванны 600 л Объём маленькой ванны 480 л На сколько % объём большой ванны больше объёма маленькой Всё,просто изи!Надо было всего 3 действия сделать и мозги включить.Удивлён что никто не взялся,такая лёгкая задача

Автор: Гость