Объём большой ванны 600 л Объём маленькой ванны 480 л На сколько % объём большой ванны больше объёма маленькой Всё,просто изи!Надо было всего 3 действия сделать и мозги включить.Удивлён что никто не взялся,такая лёгкая задача
Математика
Объём большой ванны 600 л Объём маленькой ванны 480 л На сколько % объём большой ванны больше объёма маленькой Всё,просто изи!Надо было всего 3 действия сделать и мозги включить.Удивлён что никто не взялся,такая лёгкая задача
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это можно и без действий480 - 100%600 - хХ=600*100:480=125125-100=25%А вы спрашивали или проверяли нас?
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